Грудень, 26 в 12:17

В Україні заочно судитимуть колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Володимира Сівковича за організацію силового розгону студентського Майдану в листопаді 2013 року.

Про це поінформували в пресслужбах Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що Сівкович був працівником КДБ СРСР, а після розпаду Радянського Союзу за завданням кураторів пішов працювати до державних органів України.

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З часом він обійняв посаду заступника секретаря РНБО. До Дня Незалежності України у 2013 році Сівкович отримав військове звання генерал-майора запасу.

– Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави. Наразі він є одним із очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ, – наголосили в ДБР.

За даними слідства, в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року саме Сівкович організував та контролював силовий розгін мирної акції протесту на Майдані Незалежності в центрі Києва. В той момент там знаходилися здебільшого студенти.

До розгону були залучені співробітники спецпідрозділу міліції Беркут, які застосували проти мирних протестувальників фізичне насильство та спецзасоби.

За даними ДБР, злочинний наказ на розгін було віддано під час термінової нічної наради в кабінеті начальника київської міліції, яка проходила під керівництвом Сівковича.

– Сівкович, за завданням президента-втікача України та секретаря РНБО, “згадав” отримані в КДБ навички вербування та тиску. Через його вказівки у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції дав наказ до насильного розгону мирної акції протесту – студентського Майдану в центрі Києва, – уточнили в ДБР.

Силова зачистка центра столиці здійснювалася під приводом начебто встановлення новорічної ялинки.

Під час розгону силовики завдали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 55 громадянам. Ще проти понад 30 потерпілим були вчинені насильницькі дії, які завдали фізичного болю.

Дії Володимира Сівковича кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (організація незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організація перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства). Суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер до суду скеровано обвинувальний акт стосовно Сівковича. Оскільки він втік і переховується на території РФ, агентом якої був в Україні, досудове розслідування здійснювалося заочно.

Загалом за розгін студентського Майдану 30 листопада 2013 року в Києві, до кримінальної відповідальності притягнуто 47 осіб. З них шестеро високопосадовців, у тому числі експрезидент України Віктор Янукович, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та інші.

Раніше ДБР повідомило Володимиру Сівковичу про підозру у держзраді. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.