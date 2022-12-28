Грудень, 28 в 17:39

Станом на 27 грудня, у Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, з яких 71 — на вхід до українських портів, а 25 — вже завантажені агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

У відомстві зазначили, що Росія не лише зменшила кількість інспекційних груп, але й затягує час самих інспекцій. Таким чином, Росія є ключовою перешкодою в роботі “зернового коридору”.

Зараз дивляться

– Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмету перевірки, – йдеться у повідомленні.

Читайте Франція шукає шляхи для наземного експорту українського зерна

Через такі дії скорочується кількість суден, що їдуть експортувати українське зерно.

– Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року, – додають у міністерстві.

У Босфорі черга з 90 кораблів. Росія гальмує роботу зернового коридору / 3 фотографии

Наприклад, нещодавно з порту Одеси вирушив балкер BRAVE M з 28 тис. т зерна для Лівії, який місяць очікував на інспекцію в коридорі.

Загалом з 1 серпня з українських морських портів у межах зернової ініціативи вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Фото: Міністерство інфраструктури України