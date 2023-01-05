Січень, 05 в 11:01

Навчання фахівців для роботи на ЗРК Patriot буде проходити у максимально стислі терміни.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

– Навчання наших спеціалістів проходить теж у максимально стислі терміни. Якщо технічно можливо буде системи Patriot привезти в Україну і поставити на бойове чергування, ввести в склад Повітряних сил, то фахівці на той час, зрозуміло, будуть вже теж підготовлені. Це показує практика тих же Iris-T та NASAMS, коли спеціалістам знадобилось кілька тижнів для підготовки, – сказав він.

За словами Ігната, на опанування Patriot може знадобитись трохи більше часу.

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Водночас речник Повітряних сил висловив сподівання, що процес оновлення української системи протиповітряної оборони триватиме.

Зокрема, наступним кроком може стати багатоцільовий літак типу F-16, без якого буде дуже важко протистояти нинішнім викликам.

– Його передача буде величезним кроком на шляху до нашої перемоги, – підкреслив Ігнат.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна очікує на розгортання Patriot у максимально стислі терміни, підготовка до передачі цих систем вже розпочалася.

Джерело: телемарафон