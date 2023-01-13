Важкі бої у Соледарі та обстріли Херсону Росією: що відбувається на 324-й день війни (онлайн)

Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці, триває ДНК-експертиза.

Росіяни продовжують наступати у Соледарі та намагаються оточити Бахмут, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Росія може готувати нову масовану атаку по Україні, заявила речниця оперативного командування військ Південь Наталія Гуменюк.

Євросоюз хоче ухвалити новий пакет санкцій проти Росії до лютого, але на заваді може знову стати Угорщина.

Рада ухвалила закон, згідно з яким статус учасника бойових дій зможуть отримати добровольці, а також врегулювала порядок проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства.