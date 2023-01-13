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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Важкі бої у Соледарі та обстріли Херсону Росією: що відбувається на 324-й день війни (онлайн)

Важкі бої у Соледарі та обстріли Херсону Росією: що відбувається на 324-й день війни (онлайн)

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01:11 - 13 січня

У полоні РФ перебуває 23 живих українських захисники, які раніше вважалися загиблими.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він повідомив про підсумки переговорів у Туреччині з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою.

– Вперше російська сторона поїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни та герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими – 23 наших хлопці. Це величезний позитив, – заявив омбудсмен.

За його словами, обговорювалася також тема цивільних заручників, які фактично з 2014 року перебувають у полоні в РФ.

– В нас є список людей, які з 2014 року в полоні, є список бранців Кремля – 158 громадян України, більша частина з яких, – це представники кримськотатарського народу, – сказав він.

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00:34 - 13 січня

У ніч на 13 січня в Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Влада міста поки що не коментувала інформацію про вибухи.

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