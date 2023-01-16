У найближчому засіданні Рамштайну візьме участь генсек НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають форматом Рамштайн.
Про це йдеться на сайті Альянсу.
– Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яку проводить міністр оборони США Ллойд Остін на авіабазі Рамштайн у Німеччині, 20 січня, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що зустріч буде зосереджена на кризі в Україні, що триває, та пов’язаних з нею проблемах безпеки, з якими стикаються члени НАТО та партнери.
Крім того, Столтенберг проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями.
Раніше заступник голови ОП Андрій Сибіга повідомив, що на новому Рамштайні варто розраховувати на конкретні кроки партнерів для максимального посилення України.
Джерело: НАТО