У найближчому засіданні Рамштайну візьме участь генсек НАТО

Січень, 16 в 15:48

Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають форматом Рамштайн.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

– Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яку проводить міністр оборони США Ллойд Остін на авіабазі Рамштайн у Німеччині, 20 січня, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що зустріч буде зосереджена на кризі в Україні, що триває, та пов’язаних з нею проблемах безпеки, з якими стикаються члени НАТО та партнери.

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Крім того, Столтенберг проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями.

Раніше заступник голови ОП Андрій Сибіга повідомив, що на новому Рамштайні варто розраховувати на конкретні кроки партнерів для максимального посилення України.

Джерело: НАТО