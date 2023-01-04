Січень, 04 в 8:47

Найближчим часом слід очікувати на хороші новини щодо підсилення України від західних партнерів.

Про це повідомив заступник глави ОП Андрій Сибіга.

У вівторок, 3 січня, президент України Володимир Зеленський провів бесіди з прем’єр-міністрами Канади, Нідерландів, Великої Британії та Норвегії. За словами Сибіги, результати розмов лише позитивні.

Зараз дивляться

– Точно будуть сильні новини та рішення союзників для підсилення наших оборонних потреб з метою адекватного реагування на ризики ескалація на фронті та потенційні виклики, – написав заступник керівника ОП.

Він додав, що варто розраховувати і на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчій зустрічі у форматі Рамштайн.

Окрім того, на найближчі дні заплановано низку додаткових розмов Зеленського з іноземними лідерами для посилення нашої обороноздатності.

– Хороші новини будуть, – підсумував Сибіга.

Восьма зустріч у форматі Рамштайн відбудеться у січні.

Джерело: Андрій Сибіга