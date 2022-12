Державний департамент США оголосив про новий пакет американської військової допомоги для України, що складається з двох частин – тієї, що нададуть з запасів Пентагону на 1 млрд доларів, та окремої, ще за 800 млн доларів.

Як зазначає Washington Post, мова йде про батарею Patriot, боєприпаси до HIMARS, снаряди до міноментих систем та багато іншого.

Here’s the full rundown: $1.85 Billion in new military assistance to Ukraine

— $1 Billion under State’s Presidential Drawdown Authority

— $850 million in support under DoD’s Ukraine Security Assistance Initiative pic.twitter.com/OVmUrVM3Uo

— Andrew deGrandpré (@adegrandpre) December 21, 2022