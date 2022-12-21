Грудень, 21 в 20:23

Державний департамент США оголосив про новий пакет американської військової допомоги для України, що складається з двох частин – тієї, що нададуть з запасів Пентагону на 1 млрд доларів, та окремої, ще за 800 млн доларів.

Як зазначає Washington Post, мова йде про батарею Patriot, боєприпаси до HIMARS, снаряди до міноментих систем та багато іншого.

Список військової допомоги на 1 млрд доларів:

Одна батарея Patriot та боєприпаси

Боєприпаси до артилерійської системи HIMARS (кількість не уточнили)

500 артилерійських снарядів на 155 мм з точним наведенням

Десять 120-мм мінометних систем

10 тисяч 120-мм мінометних пострілів

Десять 82-мм мінометних систем

Десять 60-мм мінометних систем

37 Cougar MRAP

120 автомобілів HMMWV

Шість броньованих вантажівок загального призначення

Не названа кількість HARM

На названа кількість JDAM

Понад 2,7 тис. одиниць гранатометів та стрілецької зброї

Протипіхотні боєприпаси Клеймор

Прилади нічного бачення

Оптика

Захищені системи зв’язку

Бронежилети

Список військової допомоги США за 800 млн доларів:

45 тисяч 152 мм артилерійських снарядів

20 тисяч 122 мм артилерійських снарядів

50 тисяч 122 мм реактивних снарядів до систем БМ-21 Град

100 тисяч 125 мм танкових боєприпасів

Термінали SATCOM

Оплата навчання та технічного обслуговування

Here’s the full rundown: $1.85 Billion in new military assistance to Ukraine — $1 Billion under State’s Presidential Drawdown Authority

— $850 million in support under DoD’s Ukraine Security Assistance Initiative pic.twitter.com/OVmUrVM3Uo — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) December 21, 2022