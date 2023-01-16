Зросла загроза ракетних обстрілів з Білорусі: РФ стягнула авіацію

Січень, 16 в 19:58

Російські агресори 16 січня розпочали спільні льотно-тактичні навчання з білорусами поблизу українського кордону. Через це Генштаб прогнозує збільшення загрози ракетних обстрілів України з Білорусі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні відомства.

Тим часом танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад тридцяти населених пунктів України.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку – понад 15, на Авдіївському – 9, на Новопавлівському – 4, на Запорізькому – ще понад 15.

Також російські агресори не припиняють терор цивільного населення Херсонщини.

Тим часом у РФ іноземців, що чекають отримання російського громадянства, намагаються вмовити добровільно призиватись до лав ворожого війська, обіцяючи за це отримання документа автоматично та позачергово.

Крім того, у Москві тиснуть на комерційні структури, щоб ті надали фінансування для військ агресора сумою на понад 10 млн рублів.

На полігоні Кадамовський в Ростовської області чекають на “поповнення” підрозділів мобілізованими. Передусім доукомплектовуватимуть ПВК Вагнера та загони Барс, що постійно несуть великі втрати в Україні.

Генштаб зазначив, що окупанти застосували комплекс С-300 по Новопскову на Луганщині. В результаті одна з ракет впала на житловий будинок, загинуло дві цивільні людини.

Росіяни посилюють контррозвідувальні та режимні заходи на тимчасово окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей: найбільше уваги приділяють мобільним телефонам.

Тим часом ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу уразили пункт управління, вісім районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.