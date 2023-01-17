Яку зброю може отримати Україна за результатами зустрічі у форматі Рамштайн – Грабський

Січень, 16 в 23:50

Дев’ята зустріч у форматі Рамштайн може принести або хоча б зрушити процес надання Україні далекобійної зброї різного формату.

Таку надію в ефірі Єдиних новин висловив військовий експерт Сергій Грабський.

– Маю надію, що ми отримаємо, хай не за результатами цього Рамштайну, але в подальшому більш далекобійні ракети ATACMS зі зняттям усіх обмежень для її застосування. А також більш сучасні моделі, які запускаються з пускових установок HIMARS, йдеться про ракети PMC, які б’ють на відстань до 600-650 км. Ну і, безперечно, нам потрібно нарощувати не лише кількісний показник, але й створювати вже абсолютно нову систему забезпечення, експлуатації, обслуговування більш сучасних систем озброєння і проводити навчання нашого особового складу, – говорить він.

Грабський зазначив, що надання оборонної зброї не призведе до швидкої перемоги у цій війні, а Україна повинна мати можливість асимметрично відповідати противнику. Наша країна повинна вишукувати нові способи ведення бойових дій, до яких належить запобігання проблемі заздалегідь.

Зараз дивляться

– Якщо ми говоримо про ліквідацію загрози ударів по наших прифронтових містах ракетами С-300, що є переробкою протиповітряних комплексів, то знищення не ракет на підльоті, а саме цих комплексів може вирішити цю проблему. Для того, аби убезпечити нашу інфраструктуру, врятувати життя наших громадян, слід не намагатися збити кожну ракету або кожний дрон, а треба знищувати аеродроми базування, повітряні, морські носії цих ракет, пускові площадки дронів тощо, – говорить він.

Крім того, експерт заявив, що Захід освідомив загрозливу ситуацію подальшого розвитку і ескалації бойових дій.