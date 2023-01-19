Трагедія у Броварах та плани Заходу передати Україні нову зброю: що відбувається на 330-й день війни (онлайн)

18 січня у Броварах Київської області розбився вертоліт ДСНС, на якому керівництво МВС прямувало у відрядження до однієї з гарячих точок. Загинули міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, а також троє їхніх помічників та троє членів екіпажу ДСНС.

США змінюють думку щодо надання Україні далекобійної зброї, щоб ЗСУ могли вразити Крим, йдеться у матеріалі The New York Times;

Водночас Politico пише, що США планують оголосити про постачання Україні ракет GLSDB, що мають дальність ураження близько 150 км.

Уряд Швеції 19 січня може оголосити про передачу Україні самохідних артилерійських установок Archer;

Вашингтон 18 січня оголосив про виділення Україні $125 млн на ліквідацію пошкоджень в енергетиці.