Україна – це ЄС: президент Євроради Шарль Мішель виступив перед парламентом

Січень, 19 в 17:29

У четвер, 19 січня, глава Європейської ради Шарль Мішель виступив у Верховній Раді.

Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні проти Росії, а також заявив, що ЄС й надалі підтримуватиме нашу державу.

– Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна. І ми будемо разом! – сказав глава Євроради.

За словами Мішеля, “не може бути вільної Європи без вільної України”.

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– Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми цього ніколи не забудемо, – сказав він.

Також Шарль Мішель розповів про свою поїздку до Бородянки і враження від побаченого.

Під час виступу у залі були присутні керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.