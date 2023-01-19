Можете розраховувати: Шарль Мішель назвав сферу, в якій ЄС повинні більше підтримувати Україну

Січень, 19 в 17:19

Сьогодні, 19 січня, з візитом у Києві перебуває голова Євроради Шарль Мішель. Це другий візит політика до української столиці з початку повномасштабного вторгнення.

У межах візиту він відвідав відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів у Києві.

За його словами, для ЄС важливо надавати фізичну та психологічну підтримку бійцям.

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— Для нас важливо надавати допомогу якомога більше, тому що ця діяльність тут є фундаментальною. Важливо забезпечити фізичну підтримку, але також дуже важливою є і ментальна, психологічна підтримка, — наголосив Мішель.

Він зауважив, що це також частина діяльності, в якій ЄС повинні більше підтримувати Україну в майбутньому. Після відвідин центру у спілкуванні з журналістами він додав, що під час зустрічі з президентом України він обговорить з ним спільні конкретні заходи, щоб надати більше допомоги.

— Ви можете розраховувати на людей в Європейському Союзі. Українці борються і чинять опір за своє власне майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Всі ми знаємо, що українці також борються за безпеку Європи, а також за мрії всіх європейців, за обіцянки ЄС, а саме мир та процвітання, — сказав голова Євроради.

Він нагадав про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, додавши, що тільки спільними зусиллями “ця мрія стане реальністю”.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv. Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

У питанні більшого забезпечення України зброєю Шарль Мішель зазначив, що Європарламент працює над тим, щоб надати більше артилерії, боєприпасів та сучасних систем Києву.

У програмі візиту Мішеля до Києва також зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і депутатами українського парламенту.

Фото: Twitter/Шарль Мішель