Можете розраховувати: Шарль Мішель назвав сферу, в якій ЄС повинні більше підтримувати Україну

Сьогодні, 19 січня, з візитом у Києві перебуває голова Євроради Шарль Мішель. Це другий візит політика до української столиці з початку повномасштабного вторгнення.

У межах візиту він відвідав відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів у Києві.

За його словами, для ЄС важливо надавати фізичну та психологічну підтримку бійцям.

Він зауважив, що це також частина діяльності, в якій ЄС повинні більше підтримувати Україну в майбутньому. Після відвідин центру у спілкуванні з журналістами він додав, що під час зустрічі з президентом України він обговорить з ним спільні конкретні заходи, щоб надати більше допомоги.

Він нагадав про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, додавши, що тільки спільними зусиллями “ця мрія стане реальністю”.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.

Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023