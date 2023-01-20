Січень, 20 в 1:14

Міноборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,5 млрд.

Як ідеться на сайті Пентагону, пакет містить сотні одиниць бронетехніки та критично важливу підтримку для ППО України.

В оборонному відомстві зазначили, що це є тридцятим скороченням адміністрації Байдена кількості обладнання із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

Зараз дивляться У межах цього пакета в Україну надійде: Додаткові боєприпаси для ППО NASAMS класу “поверхня-повітря”;

8 зенітно-ракетних комплексів Avenger;

59 бойових машин піхоти Bradley (IFV) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тис. патронів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів Stryker (БТР) із 20 мінними котками;

53 машини із захистом від мін і засідок (MRAP);

350 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

20 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

приблизно 600 снарядів 155-мм артилерії з точним наведенням;

95 тис. 105-мм артилерійських снарядів;

приблизно 11,8 тис. 120-мм мінометних мін;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

12 машин підтримки боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичні автомобілі для буксирування зброї;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

близько 2 тис. протитанкових ракет;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

засоби підриву для розчищення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення;

запасні частини та інше польове обладнання. Нагадаємо, 20 січня відбудеться засідання Контактної групи з оборони України, що пройде на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. На зустрічі міністрів оборони понад 50 країн очікується, що будуть оголошені нові кроки з постачань зброї, узгоджені подальші дії, а також, є ймовірність, що Німеччина оголосить про дозвіл для передачі Україні німецьких танків Leopard. Група з дев’яти країн, включно з Великою Британією, Польщею та Нідерландами, вже пообіцяли надати “безпрецедентний набір” військової техніки та послуг з навчання військових, включно з основними бойовими танками, щоб допомогти Україні у війні з Росією.

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