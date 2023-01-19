Січень, 19 в 19:29

Група з дев’яти країн, включно з Великою Британією, Польщею та Нідерландами, пообіцяла продовжити надання “безпрецедентного набору пожертвувань”, включно з основними бойовими танками, щоб допомогти Україні у війні з Росією.

Заява під назвою Талліннська обіцянка, була опублікована на сайті британського уряду і підписана міністрами оборони Великої Британії, Естонії, Польщі, Латвії та Литви, а також представниками Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини після зустрічі в Естонії.

– Ми зобов’язуємося колективно домагатися постачання безпрецедентного набору пожертвувань, включно з основними бойовими танками, важкою артилерією, засобами протиповітряної оборони, боєприпасами та бойовими машинами піхоти для оборони України, – йдеться у спільній заяві.

У заяві міністри оборони підтвердили свою рішучість і прагнення підтримати Україну в героїчному опорі незаконній і неспровокованій російській агресії.

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– Ми засуджуємо напади Росії, спрямовані на залякування народу України, включно з навмисними нападами на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, що можуть являти собою воєнні злочини. Ми відкидаємо триваюче порушення Росією суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також її незаконні заяви про анексію української території, – йдеться в заяві.

Міністри оборони визнали, що оснащення України для витіснення Росії з української території так само важливе, як і оснащення для захисту того, що вона вже має.

– Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб перейти від опору до вигнання російських військ з української землі, – йдеться в повідомленні.

Вони пообіцяли об’єднати зусилля союзників і партнерів, щоб забезпечити різке збільшення глобальної військової підтримки, яке повинно бути “максимально стратегічним і скоординованим”.

– Новий рівень необхідної бойової потужності досягається тільки поєднанням ескадрилій основних бойових танків, протиповітряної та протиракетної оборони, які діють разом із дивізійними артилерійськими групами, а також подальшими глибокими високоточними обстрілами, які дають змогу вражати російські логістичні та командні вузли на окупованій території, – ідеться в заяві.

Очільники оборонних відомств також наголосили, що суттєва допомога Україні надходить з їхніх власних національних запасів і ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та їхню готовність терміново збільшити й прискорити підтримку України.

Давши цю Талліннську обіцянку, міністри заявили, що вирушать на засідання Групи з оборони України в Рамштайні 20 січня та будуть там закликати інших союзників і партнерів наслідувати їхній приклад і якомога швидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити перемогу України на полі бою у 2023 році.

До заяви також додається список техніки та послуг, які дев’ять країн Талліннської обіцянки готові надати Україні:

Данія продовжить забезпечувати підготовку українських військ, включаючи, але не обмежуючись цим, програму підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії. Пожертвування зброєю та військова підтримка триватимуть у тісній співпраці з союзниками та відповідно до потреб України.

продовжить забезпечувати підготовку українських військ, включаючи, але не обмежуючись цим, програму підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії. Пожертвування зброєю та військова підтримка триватимуть у тісній співпраці з союзниками та відповідно до потреб України. Чехія продовжить підтримку України шляхом постачання військових матеріалів. Прага працює зі своєю оборонною промисловістю над збільшенням виробничих потужностей для надання ще більшої підтримки, особливо в плані виробництва великокаліберних боєприпасів, гаубиць і БТР. Ключовим компонентом внеску Чехії буде технічне обслуговування вже поставленого обладнання та збільшення потужностей з техобслуговування і ремонту.

продовжить підтримку України шляхом постачання військових матеріалів. Прага працює зі своєю оборонною промисловістю над збільшенням виробничих потужностей для надання ще більшої підтримки, особливо в плані виробництва великокаліберних боєприпасів, гаубиць і БТР. Ключовим компонентом внеску Чехії буде технічне обслуговування вже поставленого обладнання та збільшення потужностей з техобслуговування і ремонту. Естонія надасть Україні пакет із десятків 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм гаубиць D-30, тисяч снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів, машин підтримки артилерійських підрозділів, сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2 із боєприпасами загальною вартістю заміни приблизно €113 млн. Крім того, 2023 року Естонія продовжить підготовку сотень військовослужбовців ЗСУ.

надасть Україні пакет із десятків 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм гаубиць D-30, тисяч снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів, машин підтримки артилерійських підрозділів, сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2 із боєприпасами загальною вартістю заміни приблизно €113 млн. Крім того, 2023 року Естонія продовжить підготовку сотень військовослужбовців ЗСУ. Латвія готує нові пожертви у вигляді додаткових десятків ПЗРК (Stinger) і додаткових елементів ППО, двох гелікоптерів М-17, десятків кулеметів із боєприпасами, кількох десятків БПЛА і запасних частин для гаубиць М109. Латвія також вкладає величезні кошти в навчання українських солдатів. У 2023 році Латвія планує навчити близько 2 тис. українських солдатів за різними програмами, починаючи з базової піхотної підготовки і закінчуючи спеціалізованими курсами.

готує нові пожертви у вигляді додаткових десятків ПЗРК (Stinger) і додаткових елементів ППО, двох гелікоптерів М-17, десятків кулеметів із боєприпасами, кількох десятків БПЛА і запасних частин для гаубиць М109. Латвія також вкладає величезні кошти в навчання українських солдатів. У 2023 році Латвія планує навчити близько 2 тис. українських солдатів за різними програмами, починаючи з базової піхотної підготовки і закінчуючи спеціалізованими курсами. Литва новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70 із десятками тисяч боєприпасів і двох гелікоптерів Мі-8 загальною відновною вартістю приблизно €85 млн. У 2023 році Литва інвестує €40 млн на закупівлі на підтримку українських військових. Крім того, €2 млн буде передано до Міжнародного фонду Великої Британії для фінансування проєктів із придбання важкого озброєння, такого як артилерійські системи та боєприпаси, платформи прямого вогню або бойові броньовані машини. Загальна вартість майбутнього пакета летальної підтримки Литви становить €125 млн.

новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70 із десятками тисяч боєприпасів і двох гелікоптерів Мі-8 загальною відновною вартістю приблизно €85 млн. У 2023 році Литва інвестує €40 млн на закупівлі на підтримку українських військових. Крім того, €2 млн буде передано до Міжнародного фонду Великої Британії для фінансування проєктів із придбання важкого озброєння, такого як артилерійські системи та боєприпаси, платформи прямого вогню або бойові броньовані машини. Загальна вартість майбутнього пакета летальної підтримки Литви становить €125 млн. Польща оголосила про пакет, що складається із зенітних гармат S-60 із 70 тис. одиниць боєприпасів. Крім того, Польща продовжить постачання 155-мм гаубиць KRAB і постачає Україні різні види боєприпасів. Також постійно проводиться медична та інженерна підготовка. Польський представник нагадав, що його країна готова передати в дар роту танків Leopard 2 з 1 тис. одиниць боєприпасів. В очікуванні цього буде створено ширшу коаліцію донорів танків Leopard 2.

оголосила про пакет, що складається із зенітних гармат S-60 із 70 тис. одиниць боєприпасів. Крім того, Польща продовжить постачання 155-мм гаубиць KRAB і постачає Україні різні види боєприпасів. Також постійно проводиться медична та інженерна підготовка. Польський представник нагадав, що його країна готова передати в дар роту танків Leopard 2 з 1 тис. одиниць боєприпасів. В очікуванні цього буде створено ширшу коаліцію донорів танків Leopard 2. Словаччина на додаток до вже переданої важкої техніки, словацький уряд продовжить обговорення щодо можливостей розблокування додаткової техніки для передачі в дар Україні. Наразі зусилля зосереджені на можливостях, пов’язаних з основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти, системами протиповітряної оборони, а також на збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів. Також Словаччина продовжить навчання українських солдатів і розширить навчання.

на додаток до вже переданої важкої техніки, словацький уряд продовжить обговорення щодо можливостей розблокування додаткової техніки для передачі в дар Україні. Наразі зусилля зосереджені на можливостях, пов’язаних з основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти, системами протиповітряної оборони, а також на збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів. Також Словаччина продовжить навчання українських солдатів і розширить навчання. Велика Британія планує реалізувати прискорений пакет оборонної допомоги, який включатиме ескадрон танків Challenger 2 з броньованими ремонтно-евакуаційними машинами; самохідних 155-мм гармат AS90. Також Лондон обіцяє сотні броньованих і захищених машин; пакет підтримки маневрів, включно з можливостями прориву мінних полів і наведення мостів; десятки додаткових безпілотних авіаційних систем для підтримки української артилерії; ще 100 тис. артилерійських снарядів; сотні більш складних ракет, включно з ракетами GMLRS, ракетами ППО Starstreak і ракетами ППО середньої дальності; 600 протитанкових боєприпасів Brimstone; пакет запасних частин для ремонту до сотні українських танків і бойових машин піхоти. Цей пакет доповнюється продовженням базової підготовки та навчання молодших командирів ЗСУ у Великій Британії спільно з 9 міжнародними партнерами. З метою підготовки ще близько 20 тис. військовослужбовців.

Примітно, що у списку немає Нідерландів, які напередодні оголосили про передачу Україні ЗРК Patriot.

Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Україні готові надати танки Польща, Фінляндія, Португалія та Іспанія.