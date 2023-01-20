Це переломне десятиліття для світу і переломний момент для України – Остін на Рамштайні

Держави Рамштайну залишаться єдиними та продовжать нарощувати зусилля для підтримки України.

Про це заявили глава Пентагону Ллойд Остін і глава Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі за підсумками восьмого Рамштайну.

Ллойд Остін заявив, що Контактна група не буде сповільнюватись, а оборонна підтримка України зростатиме.

Глава Пентагону нагадав, що Сполучені Штати в ніч на 20 січня оголосили пакет допомоги, у який увійшли, зокрема: вісім ЗРК Avenger, ракети NASAMS, бронемашини Stryker та 58 Bradley, 53 машини MRAP, 350 позашляховиків Humvee та тисячі артилерійських снарядів.

Очільник Міноборони США додав, що допомога Україні є запорукою безпеки всієї Європи.

Ллойд Остін заявив, що як можна було побачити по Дніпру, Росія продовжує атакувати українську критичну і цивільну інфраструктуру та бити по українських містах крилатими ракетами і дронами.

– Як росте жорстокість Росії, рішучість цієї контактної групи зростає, – сказав він.

Міністр оборони додав, що декілька країн, включно з Францією, Німеччиною та Великою Британією, допомогли системами ППО. Зокрема, Німеччина оголосила про передачу Patriot, США про ракети Patriot та навчання українських військових, а Канада закупила NASAMS.

Нові системи ППО, які передаються Україні, “можуть врятувати незліченну кількість українських життів”, зауважив він.

Коментуючи загальний обсяг допомоги, Ллойд Остін сказав, що це “дуже, дуже ефективний пакет, і за правильного використання він дасть їм змогу досягти успіху”.

Своєю чергою голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що російські війська буде складно вигнати з території України протягом 2023 року.

– Лінія фронту йде від Харкова до Херсона… можемо порівняти це як відстань між Вашингтоном та Атлантою, це надзвичайна територія. Там залишається багато російських сил, які окупували Україну. Тому я кажу, що військовим чином буде надзвичайно важко вигнати російські сили з окупованих територій впродовж цього року. Я не кажу, що цього не станеться або це неможливо, але це дуже важко, – сказав Міллі.

Командувач США наголосив, що Україні потрібно оборонятися та стабілізувати фронт.

– Я думаю, це залежить від навчання і від поставок обладнання. Я думаю, що Україна може проводити достатні операції з наступу на тактичному і стратегічному рівні. Я думаю, як багато війн, які були до цього, завершаться за столом переговорів. Але багато залежить від лідерів. Путін почав цю війну і він може припинити це прямо зараз, – сказав він.

Ллойда Остіна запитали, чи можуть Сполучені Штати надіслати до України танки Abrams, щоб заохотити Німеччину дати можливість іншим країнам передати танки Leopard 2.

– Я думаю, ви чули, що сказав міністр оборони Німеччини, що немає зв’язку між надання танків Abrams та Leopard. Я думаю, що він чітко це сказав, і, як на мене, тут немає питань щодо спроможностей, – відповів Остін.

Він додав, що Сполучені Штати не подають зброю “як сигнал”, а надають озброєння, щоб підсилити бойові можливості України.

Питання про танки Leopard, каже Остін, не вирішене.

– У нас є вікно можливостей до весни, коли Україна почне свій контрнаступ, а це не довго, – сказав глава Пентагону.

У генерала Марка Міллі запитали, чи бачить він можливості України успішно контратакувати у найближчі місяці, враховуючи ситуацію на фронті.

– Для успішної наступальної операції українцям потрібно не лише персонал, але й проводити їх навчання та оборону. Також важливо звернути увагу на погодні умови, тому можна побачити, що є досить вузькі можливості. Є багато країн, які синхронізують своє (постачання, – Ред.) зброї, і я думаю, що це (успішний контрнаступ ЗСУ, – Ред.) буде великим навантаженням для них. Це можна зробити, але це буде викликом, – сказав глава Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Марк Міллі підтвердив дані Генштабу ЗСУ, що Росія втратила понад 100 тис. військових, включно з найманцями з ПВК Вагнера, хоч і зауважив, що підрахунок втрат ніколи не є точним.

– Вони (росіяни, – Ред.) справді мають великі втрати, – додав він.

Міллі зауважив, що Росії довелось мобілізувати 200-250 тис. осіб, щоб перекрити втрати.

За його словами, що Україна також має значні втрати, зокрема серед цивільної інфраструктури, через удари РФ по українських містах, оскільки це “дуже кривава війна”.

– Я думаю, що пізніше чи раніше вони мають сісти за стіл переговорів, щоб привести цю війну до кінця, – сказав Марк Міллі.

Дивіться онлайн-трансляцію виступів глави Пентагону Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі з перекладом українською від Голосу Америки.

Джерело: Пентагон

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