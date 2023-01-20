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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Коаліція для постачання танків та резолюція Європарламенту про трибунал: що відбувається на 331-й день війни (онлайн)

Коаліція для постачання танків та резолюція Європарламенту про трибунал: що відбувається на 331-й день війни (онлайн)

Європарламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу з розслідування злочину агресії Росії проти України.

Дев’ять країн Європи напередодні Рамштайну оголосили про пакети військової допомоги, які включатимуть танки, вертольоти і ППО.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вже заявив, що кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну під час зустрічі міністрів оборони 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Євросоюз підтримує мирний план Володимира Зеленського з 10 пунктів, заявив президент Євроради Шарль Мішель.

До Верховної Ради внесли законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні.

 

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00:24 - 20 січня

Коаліція партнерів щодо постачання танків вже сформована. Зараз Україна чекає рішення з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці.

Про це у вечірньому зверненні 19 січня заявив президент Володимир Зеленський. Він висловив сподівання, що сила німецького лідерства залишиться незмінною.

– Ключове завдання нашої держави, усіх нас і наших партнерів – щодня посилювати в країни-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні. Хоч би скільки часу вони відводили на війну. Хоч би які сили вони витрачали і скільки б своїх людей кинули на поле бою господарі Кремля. Виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних. Але один із найважливіших елементів – це танки, – сказав він.

Зеленський подякував всім, хто вже ухвалив рішення щодо постачання танків в Україну.

Джерело: Офіс президента

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