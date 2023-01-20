Коаліція для постачання танків та резолюція Європарламенту про трибунал: що відбувається на 331-й день війни (онлайн)

Європарламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу з розслідування злочину агресії Росії проти України.

Дев’ять країн Європи напередодні Рамштайну оголосили про пакети військової допомоги, які включатимуть танки, вертольоти і ППО.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вже заявив, що кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну під час зустрічі міністрів оборони 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Євросоюз підтримує мирний план Володимира Зеленського з 10 пунктів, заявив президент Євроради Шарль Мішель.

До Верховної Ради внесли законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні.