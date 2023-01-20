19 січня була презентована модель цьогорічного вступу до закладів вищої освіти.

– Як і в минулому році, пропонуємо як альтернативу ЗНО провести вступне випробування у форматі удосконаленого НМТ. Найважливіше, на чому я завжди наголошую, – це безпека. Тому тест випускники складатимуть в один день, – повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Отже, національний мультипредметний тест (НМТ) міститиме завдання з трьох предметів.

Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

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Де проходитиме НМТ

НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах України та в деяких країнах за кордоном.

– Важливо, що випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу, – додає міністр освіти.

Скільки триватиме тест

Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд.

Коли проходитиме НМТ

У 2023 році передбачено 2 сесії НМТ: основна та додаткова. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні.

У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Як підготуватись до НМТ

Усі завдання НМТ відповідатимуть чинним програмам ЗНО, а у тестах буде використано завдання, розроблені для тестування. Для підготовки достатньо добре вчитися в школі, працювати з традиційними навчальними підручниками/посібниками. Доцільно попрацювати із завданнями минулих років ЗНО.

Не пізніше травня 2023 року будуть підготовлені демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ, щоб учасники, змогли ознайомитися з форматом тестування заздалегідь.

Нагадаємо, що Державна підсумкова атестація 2023 року не буде проводитися для учнів 4, 9 і 11 класів.