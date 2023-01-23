Січень, 23 в 14:49

ТОВ Актив компані, яке фігурує у скандальному розслідуванні щодо закупівель Міноборони, заперечує звинувачення у завищенні цін. Окрім цього, у компанії назвали викладену ЗМІ інформацію маніпулятивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії в коментарі NV.ua.

— У листі називають “недостовірною” інформацію про компанію як контрагента Міноборони, яка останнім часом розповсюджується у ЗМІ. Наводиться інформація про те, що Актив компані нібито є “прокладкою”, розташована за адресою масової реєстрації, має статутний капітал у розмірі лише 1 тис. грн, реалізує продукцію за завищеними цінами. Вказана інформація є недостовірною, направлена на дискредитацію Актив компані та Міноборони, – йдеться у листі.

У заяві компанії йдеться, що там офіційно працевлаштовано 187 працівників, а у володінні компанії понад 2 тис. м² складських приміщень і понад 70 спеціалізованих вантажних транспортних засобів, а також що зі складів ТОВ Актив компані щоденно відвантажується продуктів харчування в обсязі щонайменше 120 тонн.

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Там додали, що фактичне місцеперебування Актив компані не відповідає юридичній адресі, і це пояснюється метою збереження життя та здоров’я працівників підприємства, а також її виробничих потужностей.

Як коментують завищення цін на продукти у компанії?

У ТОВ Актив компані повідомили, що під час проведення відповідної закупівлі свої цінові пропозиції на розгляд Міноборони надали понад 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн до 162 грн за одиницю послуги.

У компанії запевняють, що ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО, зокрема з ТОВ Актив компані, у 2023 році складає 145,8 грн.

Сама послуга охоплює вартість одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів понад 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема і в зону бойових дій.

— Відповідно до порядку застосування Каталогу харчових продуктів, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів – це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле. У вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва, – пояснюють у компанії.

Саме тому, як зазначили у компанії, порівняння цін на окрему одиницю товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті є неправильним та маніпулятивним. Ціна на послуги із забезпечення харчовими продуктами фіксується на весь рік і не може бути збільшена у разі сезонного подорожчання тих чи інших продуктів.

— З дати укладення договору ТОВ Актив компані не реалізувало жодне яйце за ціною 17 грн, – запевняють в компанії.

У листі також зазначається, що укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ ІСЕ ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса, згідно з яким ринкова ціна одного яйця становить 9 грн за шт.

Оскільки Кабмін з міркувань безпеки затвердив окремий порядок оборонних закупівель на час воєнного стану, то у ТОВ Актив компані стверджують, що оприлюднення зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу виробничих потужностей компанії та життя і здоров’я співробітників.

У компанії звернулися до Міноборони та депутатів Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони й розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів убезпечення роботи підприємства.