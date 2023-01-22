Маніпуляції та введення в оману: в Міноборони відреагували на скандал із закупівлями

Січень, 22 в 11:44

Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України, щоб розслідувати поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.

Так у відомстві відреагували на поширення у ЗМІ інформації про нібито закупівлю послуг для харчування військовослужбовців за завищеними цінами.

– Пріоритетом Міністерства оборони України була та залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, зокрема в зоні ведення бойових дій. Для цього Міністерством у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг, – зазначили в Міноборони України.

Тож відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, наголошують у Міноборони, розповсюджуються для навмисних маніпуляцій та введення в оману.

Зараз дивляться Міністр оборони Олексій Резніков уже особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Олексій Резніков просить невідкладно провести засідання комітету, щоб заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі харчування для військовослужбовців на 2023 рік. Засідання комісії має відбутися за участі представників НАБУ та ДБР. У Міноборони запевняють: відомство сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Тож щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводять службову перевірку. – Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність відповідно до закону, – зазначили в Міноборони. Більш детальну інформацію з цього приводу в оборонному відомстві обіцяють оприлюднити за підсумками засідання комітету ВР. Відбутись це має орієнтовно у понеділок. Нагадаємо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України ще 15 січня попереджали про те, що Росія намагається використовувати українських журналістів для інформаційно-психологічних операцій. У ГУР прогнозували, що вже найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин. Для цього країна-агресор може залучати весь спектр сучасних інформаційних засобів, щоб підірвати довіру до України з боку західних партнерів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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