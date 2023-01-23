Мінус 720 окупантів та катер: втрати РФ у війні за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Росія у війні проти України втратила 121 480 своїх солдатів, з них 720 українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 23.01.23:
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- танків ‒ 3150 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,
- артилерійських систем – 2146 (+2) од,
- РСЗВ – 447 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 220 од,
- літаків – 287 од,
- гелікоптерів – 277 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
- крилатих ракет ‒ 749,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+1 катер),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 193.