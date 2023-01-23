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Факти / Україна

Мінус 720 окупантів та катер: втрати РФ у війні за минулу добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати РФ, війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія у війні проти України втратила 121 480 своїх солдатів, з них 720 українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 23.01.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3150 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2146 (+2) од,
  • РСЗВ – 447 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 220 од,
  • літаків – 287 од,
  • гелікоптерів – 277 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 749,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+1 катер),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 193.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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