Мінус 720 окупантів та катер: втрати РФ у війні за минулу добу

Січень, 23 в 8:21

Росія у війні проти України втратила 121 480 своїх солдатів, з них 720 українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 23.01.23:

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