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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Засідання Бундесвера щодо передачі Україні Leopard та початок роботи стосовно поставок F-16: що відбувається на 336-й день війни (онлайн)

Засідання Бундесвера щодо передачі Україні Leopard та початок роботи стосовно поставок F-16: що відбувається на 336-й день війни (онлайн)

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00:23 - 25 січня

Два британські волонтери Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу загинули на сході України під час спроби гуманітарної евакуації.

Про це пише видання ВВС із посиланням на родину Перрі. За словами рідних, волонтери намагалися врятувати літню жінку з Соледара, коли в їхню машину влучив артилерійський снаряд.

– Він [Кріс Перрі] опинився в Україні у березні, в найтемнішу годину на початку російського вторгнення, і допоміг тим, хто найбільше цього потребував, врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин, – додала сім’я.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну 28-річний Перрі працював тренером з бігу в англійському Челтнемі.

47-річний Бегшоу жив у Новій Зеландії та займався науковими дослідженнями в галузі генетики. За словами родини чоловіка, він приїхав в Україну, бо вважав це правильним вчинком.

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