Засідання Бундесвера щодо передачі Україні Leopard та початок роботи стосовно поставок F-16: що відбувається на 336-й день війни (онлайн)
Швейцарія може дозволити третім країнам передавати швейцарську зброю Україні.
Валерій Залужний передав Збройним силам $1 млн спадку, ці дані підтвердила речниця головнокомандувача ЗСУ Долгановська.
Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’ятьох голів ОВА.
Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що РФ розпочала військову агресію проти України у 2014-му, а не 2022 році.
Американський телеканал ABC News повідомляє, що 12 країн готові передати Україні близько 100 танків Leopard 2.
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