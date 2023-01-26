Не ППО: що відомо про вибухи, які наполохали жителів Житомирської області

Січень, 26 в 11:01

Вибухи, які вранці 26 січня було чутно в Житомирській області, не пов’язані з масштабною повітряною тривогою.

Оновлено об 11:01. Як уточнив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, звуки вибухів на Житомирщині є результатом планових робіт українських військових.

– Зберігайте спокій! – закликав Віталій Бунечко.

Нагадаємо, що вибухи, які під час повітряної тривоги пролунали в регіоні, місцеві жителі сприйняли за роботу сил протиповітряної оборони.

Зараз дивляться Нагадаємо, що, за даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уранці 26 січня по Україні було запущено ракети із шістьох Ту-95. Літаки злетіли, за попередньою інформацією, із району Мурманської області РФ. – Чекаємо на понад 30 ракет, які вже загалом почали з’являтися в різних областях, працює ППО, – зазначив Юрій Ігнат. Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV. Джерело: Віталій Бунечко Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

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