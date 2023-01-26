Не ППО: що відомо про вибухи, які наполохали жителів Житомирської області
Вибухи, які вранці 26 січня було чутно в Житомирській області, не пов’язані з масштабною повітряною тривогою.
Оновлено об 11:01. Як уточнив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, звуки вибухів на Житомирщині є результатом планових робіт українських військових.
– Зберігайте спокій! – закликав Віталій Бунечко.
Нагадаємо, що вибухи, які під час повітряної тривоги пролунали в регіоні, місцеві жителі сприйняли за роботу сил протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що, за даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уранці 26 січня по Україні було запущено ракети із шістьох Ту-95.
Літаки злетіли, за попередньою інформацією, із району Мурманської області РФ.
– Чекаємо на понад 30 ракет, які вже загалом почали з’являтися в різних областях, працює ППО, – зазначив Юрій Ігнат.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Бунечко