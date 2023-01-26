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У спробі Кремля підготуватись до наступу в Україні, співробітники ФСБ Росії намагаються залучити кримінальних авторитетів, зокрема з Харківської області, які б мали розхитати ситуацію в Україні.

Про в етері національного телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він прокоментував плани Росії в контексті підготовки до нового наступу, але для влади України це не є несподіванкою.

– Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об’єднаних Арабських Еміратах, – сказав він.

Втім Данілов запевнив, що в Україні це відстежують.

– Хочу передати молодим людям, які цим питанням займаються. Хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте всі ці дії, тому що, коли ви повернетеся на Батьківщину, якщо у вас буде така можливість, повірте, ви всі сидітимете за ґратами. На сьогодні треба країну захищати, а не бавитися з “ФСБшними тіпами”, щоб розхитувати нашу ситуацію, – сказав він.

Секретар РНБО додав, що у Кремлі новий наступ готують у найближчі місяці.