Російська атака ракетами та дронами й Abrams та Leopard для України: що відбувається на 337-й день війни (онлайн)
Німеччина оголосила про передання Україні танків Leopard та дозволила реекспорт іншим країнам. Також країна розширюватиме масштаб військової допомоги Україні.
Пізніше президент США Джо Байден підтвердив, що Штати передадуть Україні 31 танк M1 Abrams.
Крім того, про передачу Україні танків Leoaprd повідомили Норвегія та Іспанія.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ не виходять з Бахмуту, водночас Силам оборони довелось відійти від Соледару, повідомив речник командування Схід Череватий.
У спробі Кремля підготуватись до наступу в Україні, співробітники ФСБ Росії намагаються залучити кримінальних авторитетів, зокрема з Харківської області, які б мали розхитати ситуацію в Україні.
Про в етері національного телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Він прокоментував плани Росії в контексті підготовки до нового наступу, але для влади України це не є несподіванкою.
– Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об’єднаних Арабських Еміратах, – сказав він.
Втім Данілов запевнив, що в Україні це відстежують.
– Хочу передати молодим людям, які цим питанням займаються. Хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте всі ці дії, тому що, коли ви повернетеся на Батьківщину, якщо у вас буде така можливість, повірте, ви всі сидітимете за ґратами. На сьогодні треба країну захищати, а не бавитися з “ФСБшними тіпами”, щоб розхитувати нашу ситуацію, – сказав він.
Секретар РНБО додав, що у Кремлі новий наступ готують у найближчі місяці.
– Ми розуміємо, що вони найближчим часом – місяць, півтора, два, – розпочинатимуть свої активні дії, – сказав він.
Україна вийде на ту необхідну пакетну суму допомоги у 350-400 танків, проте це питання не кількох днів та тижнів.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
– Ми ж не зупинились сьогодні, отримавши вже практично дипломатичну перемогу з точки зору того, що танки в Україну обов’язково йдуть. Починаючи з 31 танка M1 Abrams, про що практично офіційно говорять США, так само щодо пакетів європейських, перш за все німецького пакету танків Leopard, британських танків Challenger. Сьогодні ще на переговорному процесі йде обговорення французьких танків Leclerc.
Ви розумієте, що ми вийдемо на ту необхідну пакетну суму, математично, в 350-400 танків. Зрозуміло, що це питання не 1-2 днів чи 1-2 тижнів, – заявив він.