Виженемо флот РФ з Чорного моря: Мельник закликав Німеччину передати Україні підводний човен
Заступник глави МЗС та колишній посол в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін відправити Україні підводний човен.
Про це він написав у Twitter.
– Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити один в Україну? Тоді ми виженемо російський флот з Чорного моря, – йдеться в повідомленні.
Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick ????????fleet out of the Black Sea???? pic.twitter.com/qy75sRVZ76Зараз дивляться
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна розширюватиме масштаб військової допомоги Україні.