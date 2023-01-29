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Факти / Україна

Виженемо флот РФ з Чорного моря: Мельник закликав Німеччину передати Україні підводний човен

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Андрей Мельник
Фото: МЗС

Заступник глави МЗС та колишній посол в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін відправити Україні підводний човен.

Про це він написав у Twitter.

– Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити один в Україну? Тоді ми виженемо російський флот з Чорного моря, – йдеться в повідомленні.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна розширюватиме масштаб військової допомоги Україні.

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