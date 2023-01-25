На додаток до танків: Німеччина розширює список тієї допомоги, що вже надається – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна розширюватиме масштаб військової допомоги Україні.
Таку заяву він зробив 25 січня під час спільної пресконференції з прем’єром Ісландії Катрін Якобсдоттір у Берліні.
— Рішення передати танки – правильний шлях, ухвалений у тісній координації з партнерами. На додаток до танків, ми розширюємо список тієї допомоги, яка вже надається, зокрема, йдеться про системи ППО, важку артилерію, РСЗВ тощо, – сказав він.
Канцлер не уточнив суму “танкового пакету” для України, але додав, що витрати візьме на себе ФРН.
Якобсдоттір привітала рішення Берліна, а також наголосила, що офіційний Рейк’явік твердо стоїть на боці Києва, засуджує удари по цивільній інфраструктурі та мирним жителям.
Ісландія не має власних військових потужностей, хоча є членом НАТО з моменту її заснування. ,Прем’єр-міністр острівної країни зазначила, що Ісландія надає Україні економічну та гуманітарну допомогу, приймає біженців з України та передала в Україну 9 тонн теплого одягу, зокрема, шерстяні пуловери ручної роботи.
25 січня стало відомо, що Німеччина погодила передання танків Leopard 2 в Україну з власних запасів Бундесверу. Також Берлін дав згоду на реекспорт німецьких танків іншим країнам.
Скріншот: El País