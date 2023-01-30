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Теракт окупантів в Оленівці Донецької області стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності, – зазначив Зеленський.

За його словами, масове вбивство в Оленівці буде одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора.