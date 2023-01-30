Обстріли Харкова і Херсонщини: що відбувається на 341 добу війни (онлайн)
Внаслідок ракетної атаки С-300 по Київському району Харкова відомо щонайменше про одного загиблого та трьох постраждалих людей.
Ситуація дуже жорстка, тривають постійні російські штурми: так президент України Володимир Зеленський описав бої в Донецькій області.
Ізраїль атакував оборонний комплекс в Ірані, щоб стримати військові амбіції Тегерана. Країна постачає Росії ударні дрони-камікадзе для ударів по Україні.
Окупанти обстріляли житлові квартали та лікарню Херсона, щонайменше троє людей загинули.
Українські танкісти прибули на територію Великої Британії для військових навчань на бойових танках Challenger 2.
Російські загарбники вивозять людей із прифронтової окупованої зони в Луганській області вглиб захопленої території. Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, військові окупаційної армії змушують жителів населених пунктів біля лінії фронту виїздити вглиб окупованої Луганської області.
– Людей навколо фронту, з сіл і навіть населених пунктів Кремінна, Рубіжне – окупанти починають виганяти, відправляють їх кудись, без пропозиції нового житла, просто виганяють. Вони закривають міста на в’їзд та виїзд, – розповів він.
Теракт окупантів в Оленівці Донецької області стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
– Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності, – зазначив Зеленський.
За його словами, масове вбивство в Оленівці буде одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора.
– Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього, – наголосив глава держави.
Через атаку Росією Херсонського порту 25 січня пошкодження зазнали два іноземних судна, через що стався витік нафтопродуктів у Дніпро. Про це повідомила Херсонська ОВА.
– Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкодження зазнали два судна, що належать іноземним компаніям. Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро, – йдеться у повідомленні.
Відомо щонайменше про одного загиблого та трьох постраждалих внаслідок удару російською ракетою С-300 по Київському району Харкова, зазначає мер Ігор Терехов.
– Попередньо, внаслідок удару по житловому будинку в Харкові одна людина загинула, троє постраждали, – повідомляє він.
Росія завдала удару по Херсонщині забороненими запалювальними снарядами. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
– Бериславський район. Окупанти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами, – йдеться у повідомленні.
Найближчим часом Україна може отримати близько ста Leopard, 21 Abrams і 14 Challenger, які кардинально можуть змінити хід війни. Але внаслідок чого і чим західні танки відрізняються від російських – у матеріалі.
Для прикладу, найсучасніший російський Т-90 важить 46,5 тонн. А найпоширеніший на українському фронті танк Т-72 ще на дві тонни легший – 44,5 тонни.
Порівняно з західними сучасними зразками вони майже крихітки: останні модифікації Abrams і Leopard важать 67 тонн. А британський Challenger – 64 т.