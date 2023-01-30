Рахунок 6:2. Чим західні танки краще за радянські та в чому перевага

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Найближчим часом Україна може отримати близько ста Leopard, тридцять один Abrams і 14 Challenger, які кардинально можуть змінити хід війни. Але за рахунок чого і чим західні танки відрізняються від російських – читайте далі у матеріалі.

Відмінності радянських та західних танків

Вага

Західні танки побудовані за однією концепцією. І в цьому їх принципова різниця з родиною танків радянської школи, починаючи від Т-62 і закінчуючи Т-90М.

Зараз дивляться

Якщо поставити поруч російський і західний танки, то російський – суттєво менший, а відповідно – легший.

Для прикладу, найсучасніший російський Т-90 важить 46,5 тонн. А найпоширеніший на українському фронті танк Т-72 ще на дві тонни легший – 44,5 тонн.

Порівняно з західними сучасними зразками вони майже крихітки: останні модифікації Abrams і Leopard важать 67 тонн. А британський Challenger – 64 т.

Експерти кажуть, що така різниця виникла через принципові розбіжності між західними і радянською конструкторськими школами.

– Створювався як мобілізаційний танк. Він максимально має бути простим, щоб просто у нас колгоспник із села, який учора сидів за трактором, його посадили у Т-72 і він буквально за один день навчився, як ним керувати та дуже простим, щоб його виробляти масово, – каже військовий аналітик Ігаль Левін.

Безпека

У той же час габарити західних танків забезпечують екіпажу кращу безпеку. Всі снаряди знаходяться в окремих боксах. Якщо і вибухають – смертельна хвиля спрямовується в бік від екіпажу. Тоді як в російських танках екіпаж, фактично, сидить на власних снарядах. І влучний постріл на раз відриває башту.

Комфорт

Щодо комфорту, то тут і взагалі суттєва різниця. Якщо західні обладнані системами клімат контролю, то в російських за рахунок менших габаритів і ваги не те, що кондиціонерів немає, а навіть місця для людей не вистачає.

– Це крихітні машини, тісні. У Радянському Союзі завжди набирали танкістів невисокого зросту саме з цих причин. Там шалено незручно, загазованість, жахливі прилади, все дуже погано, – говорить експерт.

Захист

Ще один параметр – захист. Російські і західні танкісти воюють на машинах з комбінованою бронею – метало-керамічною. От тільки точний склад броні – військова таємниця.

– Ніхто не знає яка там насправді броня, але, за всіма параметрами, вочевидь, в будь якому випадку, вона краща. Тому що є досвід операції Буря в пустелі, то там мова йшла ще про танки 90-х років, навіть 80-х насправді, і якщо не помиляюсь, жодного західного танку в танковых дуелях знищено не було в принципі, – говорить головний редактор Defense Express Олег Катков.

Двигун

Британські Challenger рухає дизельний двигун потужністю 1200 кінських сил. Німецькі Leopard більш потужні – також мають дизель, але вже на 1500 сил.

Найпотужніші Т-72 мають всього 840 кінських сил у моторному відсіку. Більш сучасні Т-90, також дизельні, змогли наблизитись до Challenger – 1000 кінських сил, непогано, якщо згадати, що вони на 18 тонн легші.

Інструктор з експлуатації танків Микола Соломаха нагадує: всі танкові двигуни Росії мають загального пращура – дизель В2, який встановлювали ще на радянський танк під час Другої світової війни – Т-34.

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Що стосується Abrams, то там двигун як на літаку: газотурбінний, на 1500 кінських сил.

Перевага – в здатності заливати в бак майже все, що горить. Але і плата за це – чималенька.

– Якщо ось брати спогади танкістів, які воювали на Abrams під час операції Буря в пустелі, то витрати палива на 8 годин роботи Abrams, сумарно, тобто він їхав, стояв, воював, повертався на базу, то за 8 годин, йому знадобилось десь 1100 літрів, – говорить Катков.

Економія

Російські танки економніші. Тож навантаження на логістику танкових підрозділів – менше. Відтак, за потужність і великий моторесурс західні танки отримують два бали. І один – російські – за економію дизелю!

Вогнева міць

І Abrams, і Leopard мають однакову гармату – гладкоствольну, калібром 120 міліметрів. Таку ж за калібром, але вже нарізну, використовують британці в своїх Challenger.

Російські сучасні танкові гармати мають більший калібр – 125 міліметрів.

– На всіх російських танках – це монохромний екран, тобто чорно-білий, розміром 600 на 800 пікселів. І треба мати абсолютно унікальну підготовку, для того, щоб в тепловізор, на відстані 5 кілометрів виявляти ціль і вести по ній, – розповідає Соломаха.

Дальність гарматного пострілу західного танку – до 5 км. У російських – вдвічі менша.

Є щоправда альтернатива – використовувати керовані протитанкові ракети. Але для цього кваліфікація екіпажу має бути набагато вище середньої.