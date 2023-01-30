Счет 6:2. Чем западные танки лучше советских и в чем их преимущество

Январь, 30 в 0:01

В ближайшее время Украина может получить около ста Leopard, тридцать один Abrams и 14 Challenger, которые могут кардинально изменить ход войны. Но за счет чего и чем западные танки отличаются от российских – читайте дальше в материале.

Отличия советских и западных танков

Вес

Западные танки построены по одной концепции. И в этом их принципиальная разница с семьей танков советской школы, начиная от Т-62 и заканчивая Т-90М.

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Если поставить рядом российский и западный танки, то российский – существенно меньше, а соответственно – полегче.

Например, самый современный российский Т-90 весит 46,5 тонн. А самый распространенный на украинском фронте танк Т-72 еще на две тонны легче – 44,5 тонн. По сравнению с западными современными образцами они крохи: последние модификации Abrams и Leopard весят 67 тонн. А британский Challenger – 64 т.

Эксперты говорят, что такая разница возникла из-за принципиальных разногласий между западными и советской конструкторскими школами.

– Создавался как мобилизационный танк. Он максимально должен быть простым, чтобы просто у нас колхозник из села, который вчера сидел за трактором, его посадили в Т-72 и он буквально за один день научился, как им управлять и очень простым, чтобы производить его массово, — говорит военный аналитик Иголь Левин.

Безопасность

В то же время габариты западных танков обеспечивают экипажу лучшую сохранность. Все снаряды находятся в отдельных боксах. Если и взрываются – смертельная волна устремляется в сторону от экипажа. В то время как в российских танках экипаж, фактически, сидит на собственных снарядах. И точный выстрел на раз отрывает башню.

Комфорт

Что касается комфорта, то здесь вообще существенная разница. Если западные оборудованы системами климат контроля, то у российских за счет меньших габаритов и веса не то что кондиционеров нет, а даже места для людей не хватает.

– Это крохотные машины, тесные. В Советском Союзе всегда набирали танкистов невысокого роста именно по этим причинам. Там безумно неудобно, загазованность, ужасные приборы, все очень плохо, – говорит эксперт.

Защита

Еще один параметр – защита. Российские и западные танкисты воюют на машинах с комбинированной броней – металло-керамической. Вот только точный состав брони – военная тайна.

— Никто не знает какая там действительно броня, но, по всем параметрам, очевидно, в любом случае, она лучше. Потому что есть опыт операции Буря в пустыне, там речь шла еще о танках 90-х годов, даже 80-х на самом деле, и если не ошибаюсь, ни одного западного танка в танковых дуэлях уничтожено не было в принципе, — говорит главный редактор Defense Express Олег Катков.

Двигатель

Британские Challenger двигает дизельный двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Немецкие Leopard более мощные – тоже имеют дизель, но уже на 1500 сил.

Самые мощные Т-72 обладают всего 840 лошадиными силами в моторном отсеке. Более современные Т-90, также дизельные, смогли приблизиться к Challenger — 1000 лошадиных сил, хорошо, если вспомнить, что они на 18 тонн легче.

Инструктор по эксплуатации танков Николай Соломаха напоминает: все танковые двигатели России имеют общего предка – дизель В2, который устанавливали еще на советский танк во время Второй мировой войны – Т-34.

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Что касается Abrams, то там двигатель как на самолете: газотурбинный, на 1500 лошадиных сил.

Преимущество – в способности заливать в бак почти все, что горит. Но и плата за это – немалая.

— Если вот брать воспоминания танкистов, воевавших на Abrams во время операции буря в пустыне, то расход топлива на 8 часов работы Abrams, суммарно, то есть он ехал, стоял, воевал, возвращался на базу, то за 8 часов ему потребовалось где-то 1100 литров, – говорит Катков.

Экономия

Российские танки экономнее. Так что нагрузка на логистику танковых подразделений — меньше. Следовательно, за мощность и большой моторесурс западные танки получают два балла. И один – российские – за экономию дизеля!

Огневая мощь

И Abrams, и Leopard имеют одинаковую пушку – гладкоствольную, калибром 120 миллиметров. Такую же по калибру, но уже нарезную, используют британцы в своих Challenger.

Российские современные танковые пушки имеют больший калибр – 125 миллиметров.

— На всех российских танках монохромный экран, то есть черно-белый, размером 600 на 800 пикселей. И нужно иметь совершенно уникальную подготовку, для того чтобы в тепловизор, на расстоянии 5 километров обнаруживать цель и вести по ней, — рассказывает Соломаха.

Дальность пушечного выстрела западного танка – до 5 км. В российских – вдвое меньше.

Есть правда альтернатива – использовать управляемые противотанковые ракеты. Но для этого квалификация экипажа должна быть гораздо выше средней.