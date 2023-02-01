Колишньому міністру Насалику оголошено підозру: в ДБР повідомили деталі

Лютий, 01 в 15:56

В ДБР підтвердили вручення підозри ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

– Так, можу вже сказати, що Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генпрокурора справді повідомили про підозру ексміністру Міненерговугілля у службовій недбалості, – повідомила в ефірі телемарафону радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

За її словами, така службова недбалість призвела до втрат бюджету на 1,5 млрд грн.

– А відбувалося це на користь одного з газових олігархів. На той час очільник міністерства вдавав вказівки підписувати завідомо збиткові договори із структурами відомого бізнесмена, – додала вона.

Сап’ян уточнила, що комерсанти штучно списували кошти за експлуатацію державного майна, відповідно бюджет недоотримав ці 1,5 млрд грн з травня 2017-го до грудня 2020 року.

Зараз дивляться Частиною 2 статті 367 ККУ (службова недбалість) передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Читайте Аваков, нардеп Столар, посадовці Міноборони: СБУ та ДБР проводять масштабні обшуки Фото: Ігор Насалик

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter