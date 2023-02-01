Колишньому міністру Насалику оголошено підозру: в ДБР повідомили деталі
В ДБР підтвердили вручення підозри ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.
– Так, можу вже сказати, що Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генпрокурора справді повідомили про підозру ексміністру Міненерговугілля у службовій недбалості, – повідомила в ефірі телемарафону радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.
За її словами, така службова недбалість призвела до втрат бюджету на 1,5 млрд грн.
– А відбувалося це на користь одного з газових олігархів. На той час очільник міністерства вдавав вказівки підписувати завідомо збиткові договори із структурами відомого бізнесмена, – додала вона.
Сап’ян уточнила, що комерсанти штучно списували кошти за експлуатацію державного майна, відповідно бюджет недоотримав ці 1,5 млрд грн з травня 2017-го до грудня 2020 року.
Частиною 2 статті 367 ККУ (службова недбалість) передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Фото: Ігор Насалик