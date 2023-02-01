Бывшему министру Насалику объявлено подозрение: в ГБР сообщили детали

Февраль, 01 в 15:56

В ГБР подтвердили вручение подозрения экс-министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

— Да, могу уже сказать, что Государственное бюро расследований совместно с Офисом генпрокурора действительно сообщили о подозрении экс-министру Минэнергоугля в служебной халатности, — сообщила в эфире телемарафона советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, такая служебная халатность привела к потерям бюджета на 1,5 млрд грн.

— А происходило это в пользу одного из газовых олигархов. В то время глава министерства делал указания подписывать заведомо убыточные договора со структурами известного бизнесмена, — добавила она.

Сапьян уточнила, что коммерсанты искусственно списывали средства за эксплуатацию государственного имущества, соответственно бюджет недополучил эти 1,5 млрд грн с мая 2017-го по декабрь 2020 года.

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Частью 2 статьи 367 УКУ (служебная халатность) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Фото: Ігор Насалик