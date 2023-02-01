Аваков, нардеп Столар, посадовці Міноборони: СБУ та ДБР проводять масштабні обшуки

Лютий, 01 в 12:11

Співробітники СБУ та ДБР провели обшуки у ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара, а також у податковій Києва. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Наразі лише колишній очільник МВС Аваков підтвердив факт проведення у нього слідчих дій. За його словами, вони стосуються розслідування авіакатастрофи гелікоптера у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Йдеться про контракти на закупівлю французьких гелікоптерів Airbus шестирічної давнини, коли Аваков очолював МВС.

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Також ДБР 1 лютого провело обшуки у Головному управлінні Державної податкової служби Києва. Згодом в Бюро повідомили, що викрили керівницю столичної податкової на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.

За даними слідства, в. о. начальника податкової без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

ДБР також перевіряє, чи відповідають її статки рівню офіційних доходів. Вона має три квартири в Києві загальною вартістю близько $1 млн, будинок поблизу столиці вартістю приблизно $200 тис., дві автівки вартістю близько $150 тис., а також дорогі прикраси, золоті годинники тощо.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько $1,4 млн.

Згодом з’явилася інформація про слідчі дії також у посадовців з Міноборони.

Зокрема, Офіс генпрокурора нібито повідомив підозру заступнику директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та ексзаступнику ДП Промоборонекспорт Володимиру Терещенку.

Глава фракції Слуга народу у Верховнй Раді Давид Арахамія підтвердив обшуки у податковій, у Авакова, у Столара та вручення підозр високопосадовцям МОУ.

Він також повідомив про обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі щодо Укрнафти, а також про звільнення усього керівного складу митниці та ще про цілу серію негласних слідчих дій.