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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Удар РФ по житловому будинку в Краматорську та обшуки СБУ та ДБР: що відбувається на 344-й день війни (онлайн)

Удар РФ по житловому будинку в Краматорську та обшуки СБУ та ДБР: що відбувається на 344-й день війни (онлайн)

Росіяни в ніч з 1 на 2 лютого вдарили по житловому будинку у Краматорську. Загинуло щонайменше троє людей, всю ніч триватиме розбір завалів.

Протягом 1 лютого СБУ та ДБР провели масштабні обшуки серед держпосадовців, нардепів та колишніх посадовців.

В результаті обшуків викрили, зокрема, керівництво Департаменту міграційної поліції, яке “кришувало” проституцію у Києві.

Крім того, СБУ провели обшуки у будівельних компаніях Києва, які допомагали відмивати гроші проросійського політика Віктора Медведчука.

Держбюро розслідувань повідомило про підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Своєю чергою уряд звільнив керівний склад митниці та заступників Держлісагентства й Держпродспоживслужби.

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00:45 - 02 лютого

Росіяни не заслуговують помилування після удару по Краматорську, це абсолютне зло.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій, – написав президент.

Він поширив відео наслідків російської атаки та додав, що станом на зараз відомо про двох загиблих і вісьмох поранених у Краматорську.

На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали, повідомив Зеленський.

– Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. А всіх винних обов’язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують, – наголосив він.

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