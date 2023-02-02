Удар РФ по житловому будинку в Краматорську та обшуки СБУ та ДБР: що відбувається на 344-й день війни (онлайн)

Росіяни в ніч з 1 на 2 лютого вдарили по житловому будинку у Краматорську. Загинуло щонайменше троє людей, всю ніч триватиме розбір завалів.

Протягом 1 лютого СБУ та ДБР провели масштабні обшуки серед держпосадовців, нардепів та колишніх посадовців.

В результаті обшуків викрили, зокрема, керівництво Департаменту міграційної поліції, яке “кришувало” проституцію у Києві.

Крім того, СБУ провели обшуки у будівельних компаніях Києва, які допомагали відмивати гроші проросійського політика Віктора Медведчука.

Держбюро розслідувань повідомило про підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Своєю чергою уряд звільнив керівний склад митниці та заступників Держлісагентства й Держпродспоживслужби.