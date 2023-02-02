Загинули внаслідок обстрілів: на Херсонщині ексгумували тіла 5 людей

Лютий, 02 в 19:36

На території Станіславської громади в Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

– Тіла належать мешканцям Станіславської громади, серед яких жінка. Усі вони загинули у період березень-квітень 2022 року, коли російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, обстрілювали населені пункти, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться У прокуратурі повідомляють, що тіла загиблих були направлені на проведення судово-медичних експертиз. Читайте Розстріляли у спину російські військові. На Херсонщині ексгумували тіло місцевої мешканки Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним убивством.

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