Січень, 30 в 14:14

Прокурори Херсонської прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіла мирної мешканки Станіславської територіальної громади Херсонської області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Широка Балка військовий армії РФ розстріляв жінку на одній із вулиць за її проукраїнську позицію та незгоду з діями окупантів. Він відкрив вогонь із автоматичної зброї у спину місцевої мешканки.

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Від отриманих поранень жінка загинула на місці. Її поховали односельці у садочку.

Наразі тіло цивільної спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).