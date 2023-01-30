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Факти / Україна

Розстріляли у спину російські військові. На Херсонщині ексгумували тіло місцевої мешканки

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Розстріляли у спину російські військові. На Херсонщині ексгумували тіло місцевої мешканки

Прокурори Херсонської прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіла мирної мешканки Станіславської територіальної громади Херсонської області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Широка Балка військовий армії РФ розстріляв жінку на одній із вулиць за її проукраїнську позицію та незгоду з діями окупантів. Він відкрив вогонь із автоматичної зброї у спину місцевої мешканки.

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Від отриманих поранень жінка загинула на місці. Її поховали односельці у садочку.

Наразі тіло цивільної спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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