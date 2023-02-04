Лютий, 03 в 23:21

США оголосили про першу передачу конфіскованих активів, отриманих унаслідок санкцій проти російського олігарха.

Про це заявив американський міністр юстиції та генпрокурор Меррік Гарланд під час зустрічі з головою Офісу генпрокурора України Андрієм Костіним.

За словами Гарланда, зазначені кошти підуть на допомогу Україні.

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– Сьогодні я оголошую, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ці конфісковані активи слідують за оголошенням, яке я зробив у квітні минулого року, про пред’явлення обвинувачення призначеному російському олігархові Костянтину Малофєєву за звинуваченням в ухиленні від санкцій, – заявив американський міністр.

У червні 2022 року з банківського рахунку в США, що належить олігарху Малофєєву, було заарештовано мільйони доларів. Цьому, у квітні минулого року, передувало введення проти росіянина Малофєєва санкцій з боку Сполучених Штатів. Мінфін США тоді мотивував запровадження обмежень проти олігарха “за дії або намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано” російського уряду.

– З моєї санкції сьогодні конфісковані кошти будуть переведені до Державного департаменту для підтримки народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах, – додав генеральний прокурор США.

Своєю чергою Андрій Костін додав, що Україна і США посилають чіткий сигнал людям, які підтримують війну, що “не буде жодного імунітету і безкарності за міжнародні злочини”.

– Сьогодні ми є свідками санкціонування передачі конфіскованих активів на суму $5,4 млн Державному департаменту з метою відновлення розореної війною України, – додав Костін.

Генпрокурор України подякував Сполученим Штатам за зусилля в підтримці українського народу.