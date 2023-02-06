Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Готували удари по інфраструктурі Одеси і Херсона. СБУ затримала двох агентів ФСБ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Готували удари по інфраструктурі Одеси і Херсона. СБУ затримала двох агентів ФСБ
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона.

Про це повідомляє СБУ.

За вказівкою ворога агенти збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім цього, передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні.

Зараз дивляться

Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств.

Зазначено, що обох зловмисників затримали на спробах передачі інформації загарбникам. Одного – поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

Поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Наразі обом затриманим слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка