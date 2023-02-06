Лютий, 06 в 12:33

Правоохоронці затримали двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона.

Про це повідомляє СБУ.

За вказівкою ворога агенти збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім цього, передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні.

Зараз дивляться

Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств.

Зазначено, що обох зловмисників затримали на спробах передачі інформації загарбникам. Одного – поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

Поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Наразі обом затриманим слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.