Правоохранители задержали двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.

Об этом сообщает СБУ.

По указанию врага агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме того, передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.

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Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий.

Отмечено, что обоих злоумышленников задержали на попытках передачи информации захватчикам. Одного – возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другого – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

Приспешниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Обоим задержанным следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.