Добровольцям штурмових бригад Гвардії наступу будуть надані переваги та пільги – МВС

Заявку на вступ до штурмових бригад Гвардії наступу можуть подати усі охочі. Добровольці матимуть низку переваг та пільг.

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, йдеться на сайті МВС.

– Служба в МВС має свої переваги. Зокрема це пільги при вступі та у процесі навчання у військових та правоохоронних вишах. Окрім того, усі військовослужбовці підрозділів Сил оборони, які беруть безпосередню участь у війні впродовж не менше 30 днів, отримують статус учасника бойових дій, – повідомила Павліченко.

Вона зазначила, що ті, хто проявлять себе найкраще, у майбутньому очолять наступні добровольчі підрозділи та наступальні операці.

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Заступниця глави МВС підкреслила, що ядро добровольчих підрозділів становлять люди з великим досвідом бойових дій, водночас заявку на вступ до штурмових бригад можуть подати усі охочі.

– Головна вимога – високий рівень мотивації. Після відбору на добровольців чекає кількамісячна інтенсивна підготовка із наступним бойовим злагодженням нових підрозділів, – додала вона.

За словами Павліченко, добровольці у складі штурмових бригад стануть до виконання бойових завдань лише тоді, коли увесь особовий склад буде повністю готовий та отримає відповідне озброєння та техніку. До підготовки залучатимуться найкращі інструктори з вогневої підготовки й тактичної медицини.

Заступниця міністра підкреслила, що МВС приймає до бригад виключно добровольців, цей процес не є у рамках загальної мобілізації.