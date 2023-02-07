Добровольцам штурмовых бригад Гвардии наступления будут предоставлены преимущества и льготы — МВД

Февраль, 07 в 12:09

Заявку на вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления могут подать все желающие. Добровольцы будут иметь ряд преимуществ и льгот.

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, говорится на сайте МВД.

– Служба в МВД имеет свои преимущества. В частности, это льготы при поступлении и в процессе обучения в военных и правоохранительных вузах. Кроме того, все военнослужащие подразделений Сил обороны, которые непосредственно участвуют в войне на протяжении не менее 30 дней, получают статус участника боевых действий, — сообщила Павличенко.

Она отметила, что те, кто проявит себя лучше всех, в будущем возглавят следующие добровольческие подразделения и наступательные операции.

Сейчас смотрят Замглавы МВД подчеркнула, что ядро добровольческих подразделений составляют люди с большим опытом боевых действий, в то же время заявку на вступление в штурмовые бригады могут подать все желающие. — Главное требование – высокий уровень мотивации. После отбора добровольцев ждет несколькомесячная интенсивная подготовка с последующим боевым слажением новых подразделений, — добавила она. По словам Павличенко, добровольцы в составе штурмовых бригад приступят к выполнению боевых задач только тогда, когда весь личный состав будет полностью готов и получит соответствующее вооружение и технику. К подготовке будут привлекаться лучшие инструкторы по огневой подготовке и тактической медицине. Замминистра подчеркнула, что МВД принимает в бригады исключительно добровольцев, этот процесс не в рамках общей мобилизации. Читайте Гвардия наступления: какие есть бригады, требования, подготовка, зарплата и льготы

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