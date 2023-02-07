Лютий, 07 в 19:12

Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання 178 танків Leopard 1.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

– Німеччина робить ще один важливий крок у наданні допомоги Україні у вигляді озброєння, – пише видання.

Зазначається, що 178 танків Leopard 1 будуть надані Україні Берліном із промислових запасів Німеччини.

Зараз дивляться Рішення Федерального радбезу Німеччини дозволяє експорт танків Leopard 1 від компаній Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Spiegel зазначає, що перші танки мають бути доставлені в Україну вже влітку, втім більша частина з оголошених танків прибуде не раніше наступного року. За даними видання, німецький уряд зробить офіційне оголошення щодо поставки цих танків 7 лютого. Новина доповнюється…

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