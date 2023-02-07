Німеччина схвалила поставку Україні 178 танків Leopard 1
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Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання 178 танків Leopard 1.
Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
– Німеччина робить ще один важливий крок у наданні допомоги Україні у вигляді озброєння, – пише видання.
Зазначається, що 178 танків Leopard 1 будуть надані Україні Берліном із промислових запасів Німеччини.
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Рішення Федерального радбезу Німеччини дозволяє експорт танків Leopard 1 від компаній Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).
Spiegel зазначає, що перші танки мають бути доставлені в Україну вже влітку, втім більша частина з оголошених танків прибуде не раніше наступного року.
За даними видання, німецький уряд зробить офіційне оголошення щодо поставки цих танків 7 лютого.
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