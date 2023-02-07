Сьогодні уряд Німеччини схвалить поставку Україні 187 танків Leopard 1 – ЗМІ

У вівторок, 7 лютого, уряд Німеччини має дати зелене світло оборонному концерну Rheinmetall та компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на постачання Україні 187 танків Leopard 1.

Про це повідомляє Business Insider.

Зазначено, що Rheinmetall відправить 88 танків, а FFG – 99.

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Водночас перші танки надійдуть до України не раніше середини цього року.

Видання наголошує, що наразі не зрозуміло, чи будуть всі 187 Leopard 1 зрештою боєздатними, чи частину техніки доведеться використовувати для запчастин.

Раніше уряд Німеччини офіційно підтвердив, що ліцензія на експорт основних бойових танків Leopard 1 в Україну схвалена.