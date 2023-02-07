Росія поспішає почати наступ до прибуття в Україну західної техніки та весни – ISW

Лютий, 07 в 8:13

Росія хоче розпочати повномасштабний наступ до того, як в Україну надійде західна техніка. Проте самі ж окупанти мало вірять у те, що у них вийде досягнути мети.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики наводять слова українських чиновників, які неодноразово повідомляли, що РФ готує широкомасштабний рішучий наступ на сході України в середині-кінці лютого.

Зараз дивляться Читайте Окупанти люблять символізм: Резніков очікує можливий наступ з боку росіян у лютому Варто зазначити, що міністр оборони Олексій Резніков також уточнив, що українські військові не спостерігали формування російських наступальних угруповань на харківському та чернігівському напрямках чи Білорусі. Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомляла, що РФ, швидше за все, почне наступальні дії на сході, а не на півдні України. В ISW наводять слова неназваного радника українських військових, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів, тобто до 15 лютого. При цьому в Інституті війни повідомляють, що росіяни продовжують висловлювати скептицизм щодо здатності РФ почати успішний наступ наприкінці лютого. – Російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та брудного весняного сезону в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року, – повідомляють аналітики.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter