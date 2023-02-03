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Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу танків Leopard 1 Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу танків Leopard 1 Україні
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини офіційно підтвердив, що ліцензія на експорт основних бойових танків Leopard 1 в Україну схвалена. 

До цього така інформація була опублікована в німецьких ЗМІ.

Зазначається, що представник німецького уряду відмовився повідомити подробиці, однак за даними видання Sueddeutsche Zeitung Україна зможе купити у Німеччини 88 танків Leopard 1 з запасів промисловості. 

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Spiegel повідомляє, що Німеччина має 29 добре відновлених танків Leopard 1, інші потребують додаткового ремонту. 

Sueddeutsche Zeitung зазначає, що танки цієї застарілої версії зможуть передати ЗСУ “у будь-який час після їхнього ремонту”.

Десятки Leopard 1 уже готові відремонтувати компанії німецького ОПК Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

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Україна отримає 88 танків Leopard 1 з промислових запасів Німеччини – ЗМІ

Джерело: Spiegel
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