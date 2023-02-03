Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу танків Leopard 1 Україні

Лютий, 03 в 15:25

Уряд Німеччини офіційно підтвердив, що ліцензія на експорт основних бойових танків Leopard 1 в Україну схвалена.

До цього така інформація була опублікована в німецьких ЗМІ.

Зазначається, що представник німецького уряду відмовився повідомити подробиці, однак за даними видання Sueddeutsche Zeitung Україна зможе купити у Німеччини 88 танків Leopard 1 з запасів промисловості.

Зараз дивляться Spiegel повідомляє, що Німеччина має 29 добре відновлених танків Leopard 1, інші потребують додаткового ремонту. Sueddeutsche Zeitung зазначає, що танки цієї застарілої версії зможуть передати ЗСУ “у будь-який час після їхнього ремонту”. Десятки Leopard 1 уже готові відремонтувати компанії німецького ОПК Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Читайте Україна отримає 88 танків Leopard 1 з промислових запасів Німеччини – ЗМІ

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