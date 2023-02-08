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Факти / Україна

Вимагали $1,2 тис. за місце в єЧерзі: на Волині посадовців Укртрансбезпеки викрили на хабарі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
на Волині посадовців Укртрансбезпеки викрили на хабарі
Фото: Офіс президента

На Волині правоохоронці викрили посадовців Укртрансбезпеки на хабарі у розмірі $1,2 тис.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

– За даними слідства, посадовці, залучивши колишнього колегу, вимагали та отримували від представника підприємства кошти за організацію безперешкодного проїзду вантажних автомобілів в Системі онлайн-бронювання місця в черзі для перетину державного кордону для міжнародних вантажних перевізників (єЧерга) до міжнародного автомобільного пункту пропуску Ягодин, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури двох працівників Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті Укртрансбезпеки викрито та повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

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Також про підозру у пособництві вимаганню та одержанню неправомірної вигоди (ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України) повідомлено колишньому працівнику Укртрансбезпеки.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та про відсторонення двох діючих працівників від посади.

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Джерело: Офіс президента
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