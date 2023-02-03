Лютий, 03 в 14:10

Співробітники СБУ та ДБР затримали під час отримання хабара заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ.

За даними слідства, посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від чоловіків призивного віку, тобто за різні суми він пропонував ухилитися від проходження строкової служби в умовах воєнного стану.

Задокументовано факт вимагання чиновником з призовника $5 тис. за сприяння у видачі висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Зараз дивляться А затримали підозрюваного на робочому місці під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі $2,5 тис. На роботі та у будинку фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. В еквіваленті йдеться про понад 5 млн грн. Заробляв на ухилянтах: заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі / 3 фотографии Посадовцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією. Вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Читайте Права та обов’язки мобілізованих: експерт розповів, що передбачено у 2023 році

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