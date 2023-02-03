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Факти / Надзвичайні події

Заробляв на ухилянтах: заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
Фото: СБУ

Співробітники СБУ та ДБР затримали під час отримання хабара заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ.

За даними слідства, посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від чоловіків призивного віку, тобто за різні суми він пропонував ухилитися від проходження строкової служби в умовах воєнного стану.

Задокументовано факт вимагання чиновником з призовника $5 тис. за сприяння у видачі висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

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А затримали підозрюваного на робочому місці під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі $2,5 тис.

На роботі та у будинку фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. В еквіваленті йдеться про понад 5 млн грн.

заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
Заробляв на ухилянтах: заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі / 3 фотографии

Посадовцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією.

Вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: СБУ
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