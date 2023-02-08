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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Обстріл центру Харкова і міністр оборони ФРН в Україні: що відбувається на 350-й день війни (онлайн)

Обстріл центру Харкова і міністр оборони ФРН в Україні: що відбувається на 350-й день війни (онлайн)

Окупанти обстріляли сім громад на Сумщині, загинула жінка. Крім того, ворог завдав ракетних ударів по центру Харкова, внаслідок чого почалась пожежа;

БЕБ арештувало 170 тис. тонн залізної руди російського олігарха Алішера Усманова на 1,8 млрд гривень;

Україна отримає перші Leopard 2 від Німеччини вже в кінці березня. Крім того, Берлін зобов’язався передати 178 танків Leopard 1 зі своїх промислових запасів.

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00:36 - 08 лютого

Данія разом з Німеччиною та Нідерландами планують передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1, щоб захиститися від російських окупантів та деокупувати всю територію.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. Він зазначив, що потрібно допомогти українцям захистити свою державу.

– Щойно сказав нашому другові та українському союзнику Дмитру Кулебі, що Данія разом з Німеччиною та Нідерландами створить ініціативу Leopard 1. Очікуйте початкової пожертви щонайменше 100 танків. Маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти українцям захистити власну країну, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Данії, Німеччині та Нідерландам за непохитну підтримку. На його думку, зміцнення України – це найкраща інвестиція в спільну європейську безпеку.

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