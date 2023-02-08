Обстріл центру Харкова і міністр оборони ФРН в Україні: що відбувається на 350-й день війни (онлайн)
Окупанти обстріляли сім громад на Сумщині, загинула жінка. Крім того, ворог завдав ракетних ударів по центру Харкова, внаслідок чого почалась пожежа;
БЕБ арештувало 170 тис. тонн залізної руди російського олігарха Алішера Усманова на 1,8 млрд гривень;
Україна отримає перші Leopard 2 від Німеччини вже в кінці березня. Крім того, Берлін зобов’язався передати 178 танків Leopard 1 зі своїх промислових запасів.
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