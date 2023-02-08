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Данія разом з Німеччиною та Нідерландами планують передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1, щоб захиститися від російських окупантів та деокупувати всю територію.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. Він зазначив, що потрібно допомогти українцям захистити свою державу.

– Щойно сказав нашому другові та українському союзнику Дмитру Кулебі, що Данія разом з Німеччиною та Нідерландами створить ініціативу Leopard 1. Очікуйте початкової пожертви щонайменше 100 танків. Маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти українцям захистити власну країну, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Данії, Німеччині та Нідерландам за непохитну підтримку. На його думку, зміцнення України – це найкраща інвестиція в спільну європейську безпеку.