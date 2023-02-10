Лютий, 09 в 22:31

Російські війська посилили наступальні дії в Луганській області та намагаються просуватись в Харківській області, щоб знову окупувати звільнений восени Куп’янськ.

Чимало українських військовослужбовців, посадовців та військових експертів вказують, що це і є російський наступ, про який чи не щодня кажуть в медіа.

Водночас з боку найвищих держпосадовців України чи з тієї ж Росії наразі не було підтверджень, що масштабний наступ ворога вже почався.

Зараз дивляться

Факти ICTV намагались розібратись, чи дійсно почався російський наступ та за якими напрямками він може відбуватись.

Перші повідомлення про наступ

Про початок масштабного почали казати ще перед Новим роком, коли у Міноборони України прогнозували другу масштабну хвилю мобілізації в Росії.

Тоді, серед іншого, вказували, що ці додаткові людські ресурси потрібні Кремлю для того, аби відновити наступ за кількома напрямками.

Крім того, тривалий час наступу росіян очікували з боку Білорусі, до яких, як очікувалось, могли приєднатись білоруські ЗС.

Втім ані другої хвилі мобілізації в Росії, принаймні публічно, ані суттєвих скупчень сил ворога у Білорусі наразі не спостерігається.

Чи почався наступ Росії

Про початок повномасштабного наступу ще 8 лютого повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські війська перейшли в наступ в напрямку Кремінної та намагаються просунутися на захід через зимовий ландшафт зі снігу та лісів. Він додав, що спостерігається “максимальна ескалація” і значне збільшення кількості обстрілів та стрілянини.

– Ці атаки відбуваються практично щодня. Ми бачимо невеликі групи (російських солдатів, – Ред.), які намагаються просунутися вперед, іноді за підтримки важкої бронетехніки – БТРів і танків, а іноді без неї, – сказав він.

Сергій Гайдай стверджує, що наступ окупантів не увінчався успіхом.

Як повідомив вже 9 лютого в ефірі 24 каналу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, російський наступ вже почався.

За його словами, масштабні й активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях.

– Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він уже почався, — заявив він.

Радник керівника ОП додав, що ворожий наступ періодично посилюється через кількість людей, яких Росія відправляє воювати проти України.

Водночас про початок масштабного наступу Росії кажуть й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW у своєму останньому звіті підтвердили “помітне збільшення” операцій в районі Луганської області за останній тиждень. У звіті йдеться про те, що Росія досягла незначних успіхів уздовж кордону між Харківською та Луганською областями, в тому числі в селі Дворічне. Наступальні дії, ймовірно, ще не “досягли свого повного темпу”, кажуть аналітики.

– Російські військові відновили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ у Луганській області, – пишуть аналітики.

За оцінкою ISW, залучення значних частин принаймні трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським силам досягти значних успіхів.

– Ця кульмінація, імовірно, стане вікном можливостей для контрнаступу Збройних сил України, – зазначають аналітики ISW.

Своєю чергою у Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що ворог продовжує накопичувати війська на декількох напрямках з метою взяти під повний контроль Луганську та Донецьку області.

– Противник, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, – повідомили у Генштабі.

Карта бойових дій

Що кажуть бійці ЗСУ та військові експерти

Український солдат Артур, який воює у Кремінній, розповів британському виданню The Guardian:

– Бої посилилися. Минулої ночі вони розпочали черговий наступ. Поки що ми утримуємо наші позиції, але це важко. Вони атакують невеликими групами, зазвичай групами по 15 чоловік. У нас багато поранених, але у них набагато більше втрат.

Військовослужбовець 15-го окремого полку Нацгвардії України, інструктор з тактики окремого полку НГУ Кремінна Віталій Біляк в ефірі національного телемарафону заявив, що широкомасштабний наступ Росії в Луганській області почався ще тиждень тому.

– Великі сили сюди кинуті, а саме такі сили, як десантно-штурмові війська, спецпризначенці, – каже він.

За словами військового, на фронті відчувається посилення військового угрупування свіжими силами, коли українським військовим недостатньо боєприпасів.

В ефірі національного телемарафону голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан каже, що ситуація в Луганській області та під Бахмутом є складною, але все ж залишається прогнозованою.

– Наші Сили оборони, наше командування дуже чітко бачать стратегію росіян. Вони (окупанти, – Ред.) продовжують заводити все нові і нові резерви саме на Донецький та Луганський напрямки фронту, – каже він.

Сергій Кузан додає, що росіянами було окреслено п’ять основних напрямків для наступальних дій, два з яких в Луганській області, а три – на Донеччині. Саме за цими напрямками йде насичення резервами, каже військовий експерт.

– Відбувається насичення фронту і вони намагаються протискати, а завдання наших Сил оборони, перебуваючи в захисті – максимально завдавати втрат ворогу, – сказав Кузан.

Голова Українського центру безпеки і оборони вказує, що статистика втрат Генерального штабу ЗСУ, яка останнім часом зросла, демонструє ефективність оборони українських захисників.

Кузан зазначає, що хоч Бахмут знаходиться під щільним вогнем російських окупантів, траси, які ведуть до цього міста в Донецькій області, перебувають під контролем ЗСУ. За його словами, перерізати логістичні шляхи для захисників Бахмута є однією з цілей ворога.

Він додає, що ворог продовжить тиснути в районі Кремінної до Сватово в Луганській області, а також намагатись просунутись на Харківщині в напрямку Куп’янська, оскільки це є важливим логістичним центром в цьому регіоні.

– Конкретно на цих двох напрямках ворог не буде шкодувати людей і продовжить закидувати наші позиції своїми військовослужбовцями. В найближчі десять днів ситуація буде загострюватись, – попереджає експерт.

Факти ICTV поспілкувались з військовим експертом та істориком Михайлом Жироховим, який більш скептичний в оцінках щодо того, чи почався великий наступ росіян.

Експерт впевнений, що під командування Валерія Герасимова ЗС РФ намагаються промацати лінію оборони ЗСУ та посилити тиск на тому напрямку, де ворог матиме успіхи.

– Я б не став говорити, що великий наступ почався. Тактика Герасимова зовсім інша, він робить серію локальних наступів і там, на якійсь з ділянок фронту є певна динаміка позитивна (для ворога, – Ред.), туди він додає додаткові сили, резерви і там проривається, – каже Жирохов.

За словами експерта, тієї ж тактики росіяни дотримувались при штурмі Соледару.

– Зараз іде наступ одразу на кількох напрямках, що видно зі зведення Генштабу, там несподіваний для всіх Куп’янський напрямок, де росіяни теж наступають. Вони наступають на Кремінну… Зокрема, під Вугледаром 155-та бригада російської морської піхоти. Крім того, Мар’їнка та Авдіївка. Тобто відразу вони йдуть на декількох напрямках, які не є рівнозначними, – каже він.

Михайло Жирохов додає, що наразі ворожі війська РФ шукають слабкі місця в українській обороні, тому можуть завдати й інші удари за іншими напрямками, як то кордони Півночі України та Харківська область.

– Вони не будуть основні, вони будуть для того, щоб відтягнути частину сил (ЗСУ, – Ред.) зі східного фронту. Дехто каже, що буде наступ на Запорізькому напрямку, але я не думаю, бо там місцевість не та, там небезпечна сама територія і там наступати треба зовсім по іншому, – каже він.

Водночас військовий експерт зазначає, що навряд Росія відновить наступ Київ.

– Київ все ще є в планах на столі у Путіна, але розуміння того у військових російських… я вважаю, що у них достатньо серйозна військова підготовка і вони розуміють, що штурм чотирьохмільйонного міста, ще й розділеного мостами (не є доцільним, – Ред.), – каже він.

Михайло Жирохов додає, що у російських генералів досі є “величезний страх перед вуличними боями” після досвіду Чечні.

При цьому експерт зазначає, що українському командуванню варто мати на увазі Волинь та Хмельницьку АЕС, оскільки у Росії є потенційні інтереси щодо того, аби зменшити шляхи допомоги з боку Заходу. Водночас тут бліцкригу в окупантів не вийде, оскільки на цих напрямках ворога чекають заміновані території та підготовлені укріплені райони.

Щодо строків наступу військ РФ, то Жирохов вказує, що мета наступу є політична, а не військова, тому за військовим підручником варто було б очікувати одного, коли в Кремлі можуть вирішити щось зовсім інше.

Як приклад такого рішення Москви експерт наводить те, як почалось повномасштабне вторгнення, коли у самій Росії до нього ніхто не був готовий. Говорячи про сьогодні він допускає, що такою спробою наступу може бути той проміжок часу, поки Україні не надіслали танки.