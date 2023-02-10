00:50 -

Монарх Бельгії Філіп прийняв президента України Володимира Зеленському у Королівському палаці в Брюсселі.

Про це повідомляється у соцмережах Бельгійського королівського палацу.

Його Високоповажність, президент України Володимир Зеленський був прийнятий на аудієнції. Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кро також був присутній, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент Зеленський передав уламок збитого в Україні російського літака СУ-25, на якому українські пілоти написали “Разом ми перемагаємо”.