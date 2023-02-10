Наступ Росії та атака РФ дронами: що відбувається на 352-й день війни (онлайн)
Українські військові прибули до Бельгії для опанування підводних безпілотників;
Укроборонпром почав виробляти міни калібру 120-мм спільно з країною НАТО;
Литва надасть Україні ще 36 зенітних гармат, які допоможуть боротися з дронами;
Президент МОК натякнув на покарання українських спортсменів через заяви про намір України бойкотувати Олімпіаду-2024.
Монарх Бельгії Філіп прийняв президента України Володимира Зеленському у Королівському палаці в Брюсселі.
Про це повідомляється у соцмережах Бельгійського королівського палацу.
Його Високоповажність, президент України Володимир Зеленський був прийнятий на аудієнції. Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кро також був присутній, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що президент Зеленський передав уламок збитого в Україні російського літака СУ-25, на якому українські пілоти написали “Разом ми перемагаємо”.
Le Président @ZelenskyyU a remis un fragment d'un avion russe SU25 qui a été abattu en Ukraine. Les pilotes ukrainiens y ont inscrit les mots "Together we win".@alexanderdecroo pic.twitter.com/jQ8BSCiMzt
— Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 9, 2023