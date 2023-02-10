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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Наступ Росії та атака РФ дронами: що відбувається на 352-й день війни (онлайн)

Наступ Росії та атака РФ дронами: що відбувається на 352-й день війни (онлайн)

Українські військові прибули до Бельгії для опанування підводних безпілотників;

Укроборонпром почав виробляти міни калібру 120-мм спільно з країною НАТО;

Литва надасть Україні ще 36 зенітних гармат, які допоможуть боротися з дронами;

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00:50 - 10 лютого

Монарх Бельгії Філіп прийняв президента України Володимира Зеленському у Королівському палаці в Брюсселі.

Про це повідомляється у соцмережах Бельгійського королівського палацу.

Його Високоповажність, президент України Володимир Зеленський був прийнятий на аудієнції. Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кро також був присутній, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент Зеленський передав уламок збитого в Україні російського літака СУ-25, на якому українські пілоти написали “Разом ми перемагаємо”.

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