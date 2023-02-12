Лютий, 12 в 13:33

Нещодавно Володимир Зеленський відвідав Велику Британію. Після його візиту багато експертів говорять про те, що Україна може розраховувати на підтримку.

Зокрема, отримати далекобійну зброю, наприклад ракети Storm Shadow. Що відомо про ракети Storm Shadow (SCALP) – читайте у матеріалі.

Storm Shadow: що відомо

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що Storm Shadow – авіаційна крилата ракета, яка також може застосовуватися з надводних платформ.

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Великобританія є найбільшим користувачем даних ракет.

Носіями Storm Shadow є Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale та інші бойові літаки.

За його словами, всі ці моделі не стоять на озброєнні ЗСУ, але важливо розуміти, що це все легкі винищувачі – аналоги МІГ-29.

Storm Shadow: коли розробили

Storm Shadow/SCALP – ракета виробництва фірми MBDA (спільна англо-французька технологія). Перші стрілянини, які увінчалися успіхом, відбулися у 2000 році у Франції.

Storm Shadow можуть використовувати в будь-який час доби, а також складні метеоумови та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

Вперше ракета Storm Shadow була використана 2003 року в Іраку армією Великобританії.

Storm Shadow: характеристики ракети