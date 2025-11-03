Велика Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow
- Велика Британія поповнила запаси Storm Shadow для України, здійснивши нове постачання крилатих ракет перед зимовим періодом.
- Кількість ракет не розголошується, але постачання має забезпечити Київ ресурсами для продовження далекобійних ударів по російських військових об’єктах.
Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, що дасть змогу Києву продовжувати завдавати далекобійні удари по території РФ.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Велика Британія передала Україні нову партію ракет
За словами співрозмовників агентства, поставка невизначеної кількості ракет була здійснена для зміцнення українського арсеналу перед зимовим періодом.
У Лондоні очікують, що Кремль може посилити удари по енергетичній інфраструктурі та цивільному населенню України, тож нове постачання має допомогти Києву стримати ці атаки.
Водночас британський уряд прагне показати, що підтримка України Заходом триватиме довше, ніж здатність російської економіки фінансувати війну.
Проте Британський уряд не розкриває кількість переданих ракет і не публікує регулярних повідомлень про такі постачання.
Перше застосування Storm Shadow на території РФ
За даними Генерального штабу ЗСУ, під час одного з масованих комбінованих ударів наприкінці жовтня 2025 року, ракети Storm Shadow успішно подолали російську систему ППО. Тоді був уражений Брянський хімічний завод.
Це стало першим підтвердженим застосування ракет Storm Shadow по території РФ.
Що відомо про ракети Storm Shadow
Storm Shadow — це високоточні ракети повітряного базування із дальністю польоту понад 250 км.
Вони рухаються на низькій висоті, використовуючи поєднання інерціальної навігації, GPS і системи орієнтації за місцевістю, що ускладнює їхнє перехоплення.
Storm Shadow можуть летіти на висоті 30-40 м, важать 450 кг та можуть розганяти швидкість до 1 тис. км/год.